Ieri sera l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato arrestato con l’accusa di evasione fiscale mentre si trovava a cena a Napoli.

Emilio Fede ha avuto una pessima serata ieri sera. L’ex direttore del Tg4 si trovava con la moglie in un ristorante del lungomare di via Partenope (Napoli) per festeggiare i suoi 89 anni, quando due carabinieri in borghese gli hanno notificato la misura cautelare ai domiciliari e gli hanno intimato di fare ritorno in albergo. ed ora è costretto a rimanere ai domiciliari nella struttura alberghiera finché il magistrato non prenderà una decisione a riguardo.

