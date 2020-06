Ieri sera l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato arrestato con l’accusa di evasione mentre si trovava a cena a Napoli.

Emilio Fede ha avuto una pessima serata ieri sera. L’ex direttore del Tg4 si trovava con la moglie in un ristorante del lungomare di via Partenope (Napoli) per festeggiare i suoi 89 anni, quando due carabinieri in borghese gli hanno notificato la misura cautelare ai domiciliari e gli hanno intimato di fare ritorno in albergo. Il giornalista ora è costretto a rimanere ai domiciliari nella struttura alberghiera finché il magistrato non prenderà una decisione a riguardo.

Emilio Fede arrestato per evasione

La misura è scattata per via di una questione meramente tecnica: la mancata ricezione dell’autorizzazione a spostarsi. Fede, infatti, è stato arrestato per evasione, ma di fatto ha già scontato la pena ai domiciliari che era stata comminata durante il processo Ruby. In quella occasione è stato condannato a 7 mesi di arresti domiciliari e 4 anni di servizi sociali. Il carcere era stato escluso per via dell’età e delle condizioni precarie di salute.

Sebbene i 7 mesi di arresti domiciliari siano conclusi, Emilio Fede sarebbe partito da Milano in direzione Napoli senza attendere l’autorizzazione del giudice. Così il magistrato ha dato mandato ai carabinieri per fargli notificare una nuova misura cautelare ai domiciliari.