Coronavirus Italia, dati 23 giugno: mai così pochi contagi e morti

I dati del contagio da Coronavirus in Italia di oggi, 23 giugno: giù i contagi anche in Lombardia, che sono ‘solo’ a doppia cifra, aumentano i tamponi.

Da un lato c’è il nuovo allarme dell’Oms sul fatto che la pandemia di Coronavirus stia accelerando, dall’altro un certo prudente ottimismo che deriva dai numeri. Nonostante alcuni piccoli focolai, a Porto Recanati, Mondragone e Palmi, in particolare, continua a indietreggiare il contagio in Italia.

Ieri, si è registrato un netto indietreggiamento delle terapie intensive, 21 in meno e ormai poco più di un centinaio. Stessi dati positivi arrivano dagli attualmente positivi, che sono intorno ai 20mila e scendono lentamente.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 23 giugno

Drastico calo di casi in Lombardia: sono solo 62 i nuovi positici con appena sei decessi. Nella giornata di oggi, oltre alla Lombardia, solo l’Emilia Romagna resta a doppia cifra, con 18 nuovi contagi contro i 24 di ieri. Aumentano praticamente ovunque i tamponi rispetto a ieri e questo non sembra corrispondere a un aumento dei casi. Appena 127 sono i casi odierni, con solo 18 morti.

Tante le Regioni a zero contagio (mentre in molte se ne conta uno soltanto): Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Valle d’Aosta, Basilicata. Lungo l’elenco di Regioni in cui non si registrano vittime: Sicilia, Campania, Calabria, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Sardegna.