Chi l’ha visto? Federica Sciarelli non ci sta e attacca: “Sono arrabbiata”

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Chi l’ha visto? con la presentatrice Federica Sciarelli che ha rilasciato una lunga intervista: ecco la verità

Settimane movimentate anche per quanto riguarda il futuro della televisione italiana. Il palinsesto delle reti Rai e Mediaset potrebbe essere rivoluzionato e così la stessa Federica Sciarelli, secondo indiscrezioni, sarebbe sul punto di lasciare Chi l’ha visto? Ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha zittito le fake news circolate nelle ultime ore: “Non so cosa sia la stanchezza. Si tratta di una fake news come diverse cose che leggo sul mio conto in questo periodo”. Poi ha aggiunto: “Hanno perfino scritto che mi sono arrabbiata perché, settimane fa, il programma è iniziato in ritardo. Non è vero e ci sono rimasta male…”.

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli, tutta la verità

La stessa conduttrice ha svelato che non si sarebbe minimamente arrabbiata come ha rivelato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “Ho detto semplicemente al pubblico che non sarebbe più capitato, ma l’ho detto con il sorriso, anche perché considero la politica importante. Va bene che si devono fare i titoli, ma a volte i giornali esagerano…”. Nelle ultime ore per la sua possibile sostituzione erano già spuntati i nomi di Eleonora Daniele e Anna Falchi. E così la stessa Sciarelli ha svelato chi vedrebbe meglio al suo posto in futuro: “Noi abbiamo delle inviate bravissime, opterei per una soluzione interna. Anna Falchi ha detto che lo farebbe a occhi chiusi ma perché lo vede sempre, era una battuta…”