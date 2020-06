Cecilia Rodriguez, incinta di Ignazio: per il suocero sarà il quarto nipote

Arrivano le prime conferme su Cecilia Rodriguez che sembra essere incinta del compagno Ignazio Moser. Per il padre di lui questo sarebbe il quarto nipote.

Da giorni circola un gossip riguardo Cecilia Rodriguez, la più giovane delle sorelle Rodriguez, che sembra essere incinta del compagno Ignazio Moser. Il settimanale DiPiù ha voluto chiarire la situazione parlando con Francesco Moser, il padre di Nacho e famoso ex ciclista.

Lo sportivo, oggi imprenditore vinicolo, non ha voluto dare conferma del pettegolezzo ma ha lasciato intendere che la cicogna potrebbe essere in arrivo. Per lui questo sarebbe il quarto nipote, dopo i tre figli di Francesca, la sorella più grande di Ignazio. Francesco Moser non aspetterebbe altro per il figlio e, dopo la quarantena trascorsa tutti insieme, sembrerebbe essere molto fiero della nuora ‘Cechu‘, che ha messo in mostra il suo talento culinario. “E dai, questo sarà il quarto che arriva…”, avrebbe dichiarato a DiPiù Tv confermando, di fatto, la gravidanza di Cecilia. “Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…”, ha chiesto poi di rettificare l’ex ciclista.

La gravidanza per Cecilia e Ignazio

Al momento, però, i diretti interessati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non hanno commentato sull’argomento. La modella ha solo ammesso di aver messo su sette chili a causa del lungo periodo di quarantena. Probabilmente la più giovane delle Rodriguez non ha ancora superato il primo trimestre, quello più difficile per ogni gravidanza, e ha deciso di restare in silenzio per questo. Cecilia non ha mai negato di volere da tempo un figlio; il matrimonio, invece, non è mai stata una priorità per la coppia.

