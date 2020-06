Turismo: un nuovo bonus da 600 euro per gli stagionali

I lavoratori stagionali potranno richiedere un bonus retroattivo da 600 euro. Le parole del Ministro Catalfo.

Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato su Facebook, tramite un post, che sta lavorando ad un nuovo decreto per tutti coloro che lavorano nel turismo come stagionali con un contratto a tempo determinato. Questa categoria di lavoratori, infatti, non ha avuto diritto ad accedere ai sussidi di reddito stanziati dal Governo, ma per questo non possono essere dimenticati.

Le parole del Ministro sul Bonus da 600 euro per gli stagionali

“Sto lavorando anche a un decreto rivolto ai lavoratori del settore turismo che, pur lavorando come stagionali, sono stati assunti con contratti a tempo determinato e per questo non hanno avuto accesso agli strumenti di sostegno al reddito stanziati dal Governo”. Così scrive il Ministro che aggiunge che il bonus di 600 euro potrà quindi essere richiesto da questa categoria di lavoratori “Non appena questo provvedimento passerà al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti, il bonus di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio potrà essere richiesto e percepito da quei lavoratori dipendenti a tempo determinato che operano nel settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno lavorato sia nel 2018 sia nel 2019 per almeno trenta giornate”.

Chi ne ha diritto?

Si vuole così estendere la platea di beneficiari del Bonus da 600 euro anche a tutti coloro che lavorano come stagionali. Sarà un sostegno retroattivo. Infatti i lavoratori del comparto turistico assunti a tempo determinato come stagionali potranno richiedere il bonus di marzo, aprile e maggio. A una condizione: dovranno aver lavorato anche nel 2018 e nel 2019 per almeno trenta giornate.

In questi giorni stiamo affrontando delle sfide cruciali per il nostro Paese. Nell’ambito degli incontri a Villa… Pubblicato da Nunzia Catalfo su Domenica 21 giugno 2020

Un progetto molto ampio si nasconde dietro a queste prime misure. Infatti l’idea è quella di migliorare tutto il sistema assistenziale e di sostegno.

Un bella notizia insomma per tutti coloro che lavorano come bagnini o all’interno, ad esempio di strutture balneari o come animatori turistici. Se fino ad oggi infatti non avevano potuto godere di alcun supporto economico durante i mesi di lockdown, ora potranno anch’essi richiedere questo bonus. Si tratta di una grande aiuto a tutto il settore turistico che, chiaramente, è uno di quelli che ha maggiormente sofferto durante lo stop al paese per via dell’emergenza Coronavirus.