Belen Stefano De Martino, i motivi della rottura: colpa della tv!

Novità importanti per quanto riguarda la rottura tra Belen e Stefano De Martino: spuntano nuove rivelazioni dell’addio della coppia

Uno degli argomenti principali del gossip in Italia riguarda la fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Molti vorrebbero conoscere con certezza i motivi dell’addio e così il settimanale NuovoTv, attraverso fonti molto vicine a loro, ha rivelato che ci sarebbero state visioni differenti per quanto riguarda la televisione.

L’ex ballerino di Amici è sempre molto impegnato sui programmi Rai con la conduzione di Stasera Tutto è Possibile e Made in Sud, mentre la showgirl argentina è protagonista con Tu Si Que Vales.

Belen Stefano De Martino, il post della showgirl

Dopo l’intervista di lui a Domenica In, la stessa Belen ha pubblicato un post d’amore su Instagram: “Ognuno riceve quel che dà. Sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma ormai non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di ca**ate sfuggenti”. E così è arrivato anche il commento di Simona Ventura: “Il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere pazienza di aspettare il momento giusto”.

Stefano sarà impegnato giovedì sera, e non questa sera, con una nuova puntata di Made in Sud e così l’ex ballerino cercherà di concentrarsi sul lavoro in tv per dimenticare Belen.