Belen Rodriguez, bordate contro Stefano De Martino: finisce malissimo

Belen Rodriguez ha deciso di rilasciare la prima intervista ufficiale da quando ha chiuso la relazione con l’ex marito Stefano De Martino. Parla con Chi e risponde alle dichiarazioni.

Belen Rodriguez ha scelto di rilasciare la prima intervista ufficiale dopo la rottura con Stefano De Martino e lo fa su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ha rivelato di essersi sentita delusa dal ballerino, con il quale era tornata insieme dopo la lunga lontananza. Tra i due era tornato il sereno e l’amore, dopo la lunga lontananza, eppure non sono durati.

Sulla rottura della storia tra Belen e Stefano ne sono state dette moltissime, eppure la verità ancora non sembra essere emersa. La modella e conduttrice argentina ha voluto precisare che, nonostante la scelta forte della rottura, ha avuto le sue valide ragioni. Il settimanale Chi ha pubblicato l’anteprima del prossimo numero, in edicola da domani 24 giugno, in cui viene spiegata la rottura tra la coppia di artisti e il rapporto speciale col figlio Santiago. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”, ha detto Belen. La showgirl è sembrata particolarmente risentita e delusa da come sono andate le cose: “Il mio vero amore è Santiago. Lui ha un forte senso della giustizia, proprio come me. Io non ho più spazio per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola e non deludo mai nessuno”.

Belen Rodriguez, una mamma ‘imperfettaì

Belen Rodriguez ha spiegato che, se non facesse la vita che conduce ora, avrebbe avuto almeno tre figli. Eppure, si è detta incapace di trovare la persona giusta della quale potersi fidare ciecamente. A Chi ha continuato a raccontare che: “Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto scema in fronte”. Mara Venier ha difeso Stefano De Martino, ma non è ancora chiaro di chi siano le ‘colpe’. La Rodriguez ora è completamente concentrata sul figlio Santiago, l’unico che le dà amore incondizionato. Al settimanale di Alfonso Signorini ha anche detto che non è una una madre perfetta, ma Santiago le ha detto sempre che quelle impeccabili non esistono, ma solo quelle reali. E lei lo è.

