Tra Belen e Stefano l’amore è svanito. E la showgirl argentina lancia un grido di dolore disperato, con un messaggio lunghissimo comparso su Instagram.

Sul suo profilo Instagram Belen Rodriguez rilascia un lungo, lungo messaggio in cui si sfoga in maniera evidente. “Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono. Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto amore!!!”

“Avete mai sentito la frase? Non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero? Non so se si sia la giusta traduzione in italiano ma è spontanea, e questo per me può bastare. Potrei andare su Google ma non lo faccio, perché io sono questa, improvviso ogni volta che mi va. Sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma oramai sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari bla bla bla che riempiono i polmoni di caz***e sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca.

Belen e Stefano, lei si toglie dei macigni dalla scarpa

Quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento, quanto mi piace vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei. Una porta aperta piena di gentilezza, una mano forte che ti accarezza il fianco e ti fa passare davanti. Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devano assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione. Perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto”.

“Spero che l’amore non passi ma cambi”

“Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà. Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore. Belen”. E Stefano De Martino sembra essere proprio il destinatario di questo lungo messaggio in cui la 35enne argentina si libera di tante cose che la opprimono.