Barcellona Athletic Bilbao LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Barcellona e Athletic Bilbao è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Si gioca alle 22.00 di oggi martedì 23 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Barcellona e Athletic Bilbao, valida per la 31esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Dopo la ripresa del campionato spagnolo, la squadra catalana si è vista azzerare interamente il vantaggio che aveva accumulato sul Real Madrid, complici una serie di prestazioni sotto tono.

Barcellona Athletic Bilbao: come vederla in streaming e in diretta tv

Negli ultimi dieci precedenti al Camp Nou, ben nove le vittorie catalane e un solo pareggio. Se invece ci limitiamo a guardare a quest’anno, le due formazioni si sono affrontare in terra basca sia in campionato che in Coppa del Re e in entrambi i casi l’ha spuntata di misura l’Athletic Bilbao.

Barcellona Athletic Bilbao in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

ATHLETIC BILBAO (5-3-2): Unai Simon; Capa, Yeray, Nunez, Inigo Martinez, Balenziaga; Dani Garcia, Sancet, Vesga; Williams, Villalibre.