Un bambino autistico si allontana da solo da casa sua. È grosso spavento, ma poi la drammatica vicenda assume un risvolto del tutto inatteso e sorprendente.

Grossa paura per la vicenda di un bambino autistico, sparito all’improvviso da casa. Il piccolo si chiama Marshal Butler ed a soli 3 anni è riuscito ad aprire la porta d’ingresso per fare sparire le proprie tracce. Da lì si è poi incamminato in un bosco vicino, dove la vegetazione è molto fitta.

LEGGI ANCHE –> Sette bambini si tuffano nel fiume per salvare un amico, muoiono tutti

Per ore la mamma ed il papà del bambino autistico non hanno avuto alcuna notizia del loro figlioletto. Non sapevano da dove cominciare a cercare. La forma di autismo che affligge Marshal gli impedisce anche di comunicare. La vicenda è accaduta in Florida, nella località di Ponce de Leon. Ben presto i genitori del bimbo hanno notato che mancavano da casa anche i loro due cani. Subito la famiglia ha chiesto l’intervento della polizia. Ed alle ricerche di Marshal hanno partecipato anche diversi vicini di casa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino ucciso | i genitori lo fanno bere fino alla morte

Bambino autistico, sparito da casa aveva i suoi due cani come scorta

Alcune ore dopo per fortuna ecco arrivare la bella notizia. Marshal era sano e salvo ed a ritrovarlo è stata una donna che vive proprio accanto a casa sua. La stessa ha provato una grossa sorpresa nel constatare come accanto al piccolo ci fossero i suoi due cani. Gli animali domestici lo hanno seguito e scortato, facendo in modo che non gli accadesse niente di male. Il ritrovamento ha avuto luogo a circa 2 km di distanza da casa. Secondo le forze dell’ordine, quanto fatto dai due quattrozampe, Nala e Buckwheat, può veramente avere fatto la differenza in positivo. Alla fine il bimbo era tutto sporco di fango ma sostanzialmente di buon umore e totalmente illeso, senza alcuna ferita.

LEGGI ANCHE –> Bambina annegata in piscina | la tragedia a Pisa | aveva 3 anni