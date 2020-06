Alex Zanardi, il messaggio commovente del figlio Niccolò: “Papà, ti aspetto”. Il 22enne ha espresso i propri sentimenti su Instagram.

Una foto bellissima di suo papà, un messaggio breve ma molto intenso. E’ così che Niccolò Zanardi, 22 anni, ha voluto mostrare la sua vicinanza al padre Alex.

L’ex pilota di Formula 1 è ricoverato in gravissime condizioni dopo l’incidente che la visto scontrarsi con la sua handbike contro un camion. Al momento è in terapia intensiva, sedato e intubato. I medici hanno già detto che i danni neurologici sono serissimi anche se al momento è troppo presto per ogni valutazione.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT

Qualche tempo fa Niccolò aveva dedicato un altro bellissimo post al padre. In quell’occasione diceva: “Tutti dicono che mio padre è un esempio di vita in qualità di sportivo. Ma lui è un esempio di vita come padre”.