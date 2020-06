Si sta discutendo molto sulla vicenda di Alex Zanardi e del suo incidente. Testimoni affermano che erano presenti vigili di diversi Comuni del territorio.

Alex Zanardi aveva la scorta di diversi vigili urbani, proveniente da almeno quattro Comuni del circondario. Per quella che non era né una manifestazione pubblica né una corsa ufficiale. Ma anche se non ci sarebbero voluti dei permessi per quella che in sostanza era una “pedalata in amicizia”, fa discutere la presenza di comunque numerosi esponenti delle forze dell’ordine. Interpellati sulla vicenda, alcuni amministratori locali hanno parlato di “saluto di cortesia”, anche se, secondo il resoconto di alcuni testimoni, i vigili presenti stavano in realtà svolgendo appieno il loro lavoro

SIENA – Non era una corsa. Non era una manifestazione pubblica. Forse non servivano neppure i permessi per quella «pedalata tra amici». Eppure dietro la carovana benefica di Alex Zanardi c’erano tante persone e soprattutto c’erano le staffette dei vigili urbani di almeno quattro comuni diversi. «Solo un saluto di cortesia», hanno spiegato alcuni amministratori. Ma in realtà, come hanno raccontato i testimoni, le auto delle polizie locali regolavano la circolazione, chiedevano ai veicoli di rallentare, insomma «una specie di scorta». E se «la specie di scorta» c’era davvero, allora doveva essere garantita anche la sicurezza e soprattutto si doveva valutare se, davanti a un personaggio famoso come Zanardi e un tam tam mediatico sui social dell’iniziativa, si doveva fare di più considerando il possibile arrivo di molte persone. Come, per esempio, fermare il traffico, oltretutto in strade strette e piene di tornanti.

È questa una delle piste che stanno seguendo le indagini dei carabinieri di Montepulciano, al comando del maggiore Roberto Vergata e coordinate dal procuratore di Siena Giuseppe Vitello. Lunedì, dalle 9 di mattina sino alle 19.30, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti i comandanti dei vigili urbani di Montepulciano, Luca Batignani e di Sinalunga Fabrizio Giannini e l’assessore allo sport di Sinalunga, Rosa Cottone. Insieme a loro anche l’architetto Marcello Bartolozzi, uno dei ciclisti che al momento dell’incidente si trovavano a quattro metri di distanza da Zanardi. Bartolozzi ha detto agli investigatori che tutto è accaduto all’improvviso. «Ho visto una delle ruote delle handbike di Alex perdere aderenza e alzarsi». Poi il mezzo è andato dritto fuori controllo. Una testimonianza identica a quella che il videomaker Alessandro Maestrini ha riferito in un’intervista al Corriere della Sera.

Di sicuro, in questa drammatica vicenda, c’è il forte ritardo della comitiva sulla tabella di marcia. Che forse avrebbe spinto alcuni a lasciarsi andare a un pizzico di agonismo e forse avrebbe provocato un eccesso di confidenza sulle condizioni di sicurezza lungo la strada indotto dalla presenza delle pattuglie delle polizie municipale che si erano alternate nel percorso in testa al gruppo. Quello che è certo è che venerdì poco prima delle 17 la carovana di Zanardi (che si era trattenuta un’ora a Sinalunga per i festeggiamenti) è arrivata in forte ritardo sul programma alle porte di Pienza. Al «traguardo» serale di Castelnuovo dell’Abate (l’arrivo era previsto per le 18 e 30 dopo altri 35 km di strada difficile) mancava quasi un’ora e mezza di pedalate a cui andavano aggiunte le due soste previste in piazza a Pienza e a Montalcino, borgo carissimo all’ex pilota che è ambasciatore del Brunello nel mondo.

La scorta Spiega Manolo Garosi, sindaco di Pienza: «Da noi era previsto un saluto istituzionale in piazza di cui a un certo punto c’è stato comunicato l’annullamento per ritardo sulla tabella di marcia». Ad accogliere Zanardi è stata comunque una pattuglia della polizia municipale con lo scopo di «scortarlo fuori dal territorio comunale» come forma di cortesia: l’auto si è posizionata in testa al gruppo che è ripartito sulla provinciale 146 con a bordo, come ha spiegato il videomaker Maestrini, una persona che faceva cenno di rallentare ai veicoli che arrivavano in senso opposto. Un lavoro di semplice dissuasione, perché i vigili non avevano disposizioni prefettizie per bloccare il traffico a bordo strada, che però potrebbe aver generato confidenza in chi pedalava.