Alex Zanardi: condizioni stabili, i medici valutano il risveglio dal coma

Per la quarta notte le condizioni di Alex Zanardi sono rimaste stabili: i medici stanno valutando quale sia il momento migliore per svegliarlo dal coma.

Dopo il terrificante incidente avuto durante la staffetta di venerdì pomeriggio, medici e fan hanno temuto che Alex Zanardi potesse non riprendersi più dal violento trauma cranico subito. Appena il campione è giunto nell’ospedale di Siena, i medici hanno deciso di effettuare un’operazione d’urgenza che è andata nel migliore dei modi. Da quel momento in poi è stato posto in coma farmacologico.

In questi giorni i segnali sono stati incoraggianti, durante la notte infatti le condizioni di Alex sono rimaste stabili e oggi si è giunti alla quarta notte di fila senza peggioramenti. Incoraggiati da questi segnali, i medici pensano già al risveglio dal coma farmacologico che dovrà essere fatto nel momento in cui ritengono sia più sicuro. Probabilmente faranno passare questa settimana, ritenuta fondamentale per il recupero dell’atleta dopo il trauma subito.

Alex Zanardi, dopo il risveglio si valuteranno i danni cerebrali

Al momento non è possibile stabilire quali saranno le conseguenze a lungo termine del trauma cerebrale riportato in seguito all’incidente. Il medico che si è occupato dell’operazione è stato decisamente positivo, anche se cauto. Intervistato da ‘Gazzetta‘, infatti, il professor Oliveri ha dichiarato: “Le ferite che abbiamo osservato sono molto importanti, ma in generale di una gravità minore rispetto a quelle che vedemmo con Schumacher. C’è un danno assonale nei confronti del tedesco, specifico della corteccia cerebrale. Di solito chi ne è affetto molto difficilmente può riprende il normale utilizzo delle sue funzioni cognitive e motorie. Questo danno nel caso di Zanardi per fortuna parrebbe scongiurato“. Tuttavia lo stesso medico ha sottolineato come un quadro maggiormente preciso potrà essere fatto solamente tra qualche settimana.