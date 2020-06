Calabria zona rossa Palmi: nella località in provincia di Reggio Calabria scatta una nuova emergenza per il proliferare del virus, con già diversi contagi.

Istituita una zona rossa a Palmi – seppure di dimensioni contenute – nel comune calabrese in provincia di Reggio Calabria. La decisione è arrivata direttamente dalla Regione presieduta dalla governatrice Jole Santelli, che ha firmato una apposita ordinanza.

La stessa stabilisce la chiusura di tre quartieri di Palmi a causa del sorgere di diversi casi di contagio. Dalla mezzanotte del 22 giugno 2020 fino alle ore 14:00 di venerdì 26 giugno non sarà possibile entrare o lasciare questa zona rossa in Calabria, costituita dai quartieri Pietrenere, Tonnara e Scinà. Gli spostamenti saranno possibili soltanto in situazioni di stretta necessità od urgenza. Ma anche nel territorio circostante gli spostamenti verranno limitati, mentre arriva uno stop alle attività commerciali e produttive non necessarie.

Zona rossa Palmi, tutto chiuso fino al 26 giugno in tre quartieri

Potranno invece muoversi liberamente i rappresentanti delle forze dell’ordine, armate e gli oepratori socio-sanitari. La Regione Calabria promuove contestualmente un rafforzamento dei controlli di soggetti asintomatici con la paventata installazione di aree adibite allo svolgimento dei test diagnostici. Inizialmente erano 8 i soggetti risultati positivi al tampone nei quartieri della zona rossa di Palmi. Il tutto sarebbe partito da due persone rientrate in Calabria da altre regioni. Si agisce in questo modo per impedire la ulteriore diffusione del virus. Verranno utilizzate tutte le precauzioni del caso per impedire che da questa situazione possano sorgere possibili, gravi complicazioni.

