Alex Zanardi è stabile: i medici che lo hanno in cura valuteranno nei prossimi giorni se sarà il caso di sospendere la sedazione.

Il tragico incidente occorso ad Alex Zanardi venerdì pomeriggio ha tenuto in apprensione tutta Italia. Il campione paralimpico è stato operato d’urgenza ed è stato posto in terapia intensiva. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze del trauma cranico riportato dopo il violento urto con il camion. Per fortuna, nelle scorse ore sono giunge notizie incoraggianti da parte dell’ospedale: le condizioni dell’atleta sono stabili e già questa settimana potrebbe essere sospesa la sedazione.

Zanardi è tenuto in coma farmacologico, stato che gli permetterà di recuperare dal trauma causato dall’incidente, in un lento processo di recupero cominciati con l’operazione neurochirurgica effettuata nel fine settimana scorso. Questa mattina un’equipe multidisciplinare dell’ospedale si è riunita per discutere il prossimo passo da compiere: i medici osserveranno le condizioni del paziente e se nei prossimi giorni rimarranno stabili procederanno con l’interruzione della sedazione.

Alex Zanardi, le belle parole del figlio Niccolò

I suoi familiari attendono con ansia i riscontri delle valutazioni mediche sullo stato di salute del padre e sperano che presto possa tornare cosciente. La moglie nei giorni scorsi ha ribadito che gli starà sempre accanto, qualunque siano i danni che ha causato questo terrificante incidente. Intanto il figlio Niccolò ha voluto dire la sua su Instagram, precisando che il padre non è semplicemente un grande sportivo, ma molto di più: “Tutti dicono che mio padre sia un esempio di vita come sportivo. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre”.