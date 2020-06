Vite al limite, chi è Tommy Johnson: come è diventato oggi

Tommy Johnson è un giovane oversize che è riuscito a perdere peso pur avendo alle spalle una storia familiare a dir poco problematica. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tommy Johnson è il protagonista della nuova puntata di Vite al limite su Real Time: un ragazzo che ha alle spalle una storia davvero sconvolgente, ma ha avuto la forza di reagire e ha deciso di cambiare vita, mettendo a segno qualche piccolo ma significativo progresso. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Tommy Johnson

Tommy Johnson, originario della cittadina di Winnsboro nella Carolina del Sud, Stati Uniti, aveva 38 anni e pesava oltre 300 kg quando ha deciso di mettersi a dieta. Era arrivato a quale punto anche a causa di un vissuto familiare molto doloroso: aveva perso suo padre, cui era legatissimo, quando era ancora un bambino, e prima della maggiore età sua madre aveva abusato sessualmente di lui.

Tommy a aveva cercato consolazione e sfogo nel cibo. A soli 10 anni pesava oltre 200 kg, e quando si è diplomato al liceo aveva superato i 230 chili. La svolta per lui è arrivata dopo i 20 anni, quando si è legato sentimentalmente a una giovane che aveva già perso il suo precedente fidanzato proprio per un eccesso di peso. E’ stata lei a spingerlo a rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Tommy pesava 290 chili, non riusciva a muoversi e mangiava in modo compulsivo. “Mangerei ogni minuto e ogni secondo senza mai saziarmi” ha raccontato al medico. E’ così che il ragazzo ha cominciato una dieta per riuscire a raggiungere il peso necessario all’intervento di bendaggio gastrico. Sotto l’attenta guida di Nowzaradan, Tommy è riuscito ad arrivare a 191 chili. Oggi è in grado di camminare e persino di fare una passeggiata fuori casa: un risultato che riempie d’orgoglio il medico e la sua fidanzata, Amanda. Ma la strada da percorrere è ancora lunga…

