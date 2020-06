Villareal Siviglia LaLiga Santander: vedere streaming in diretta

La partita tra Villareal e Siviglia è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 19.30 di oggi lunedì 22 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Villareal e Siviglia, valida per la 31esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo.

Leggi anche –> Tifosi Napoli in piazza, l’OMS attacca: “Sciagurati”

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Si tratta di uno dei match più interessanti tra due squadre che lottano per l’accesso alle prossime Coppe Europee e che sono divise da 5 punti soltanto, 47 per i padroni di casa e 52 per gli ospiti.

Leggi anche –> Alex Zanardi, aumenta la speranza: medici fiduciosi – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Villareal Siviglia: come vederla in streaming e in diretta tv

Stasera allo stadio della Ceramica, a Vila-real, le due squadre in campo si giocano un pezzo di qualificazione in Europa. La partita di questa sera è solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Due squadre solide quelle che scendono in campo, con i padroni di casa che dalla ripresa del campionato dopo il lockdown hanno fatto addirittura tre vittorie su tre partite disputate e gli ospiti che hanno bloccato anche il Barcellona nel big match di qualche giorno fa.

Villareal Siviglia in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

VILLARREAL (4-3-2-1): Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla; Chukwueze, Gerard Moreno; Alcacer.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclík; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges, Jordan, Banega; Suso (o Nolito), Ocampos, De Jong.