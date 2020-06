Usa, sparatoria a una festa a Charlotte: bilancio gravissimo

Due persone sono state uccise e altre sette sono rimaste ferite dopo una sparatoria in occasione di una festa a Charlotte, nella Carolina del Nord.

Due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco e moltissime altre ferite a Charlotte, nella Carolina del Nord. Lo ha dichiarato il vicecapo Johnny Jennings del dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg. “Diversi tiratori hanno scaricato dozzine di colpi nella folla”, ha dichiarato il CMPD in una nota.

La sparatoria, che secondo alcune fonti avrebbe provocato addirittura il ferimento di una dozzina di persone, è avvenuta mentre era in corso una festa. Quando arrivarono sul posto, gli agenti trovarono una donna con una ferita da arma da fuoco. La donna è morta prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Charlotte, sparatoria negli Usa: movente è odio razziale?

Una televisione locale legata alla CNN ha riferito che “centinaia di persone” erano nelle strade al momento della sparatoria. Altri otto feriti sono stati portati in ospedale, dove uno di loro è morto poco dopo il ricovero, ha detto la polizia. Ci sono poi altri 5 feriti non gravi, che sarebbero stati investiti da alcuni veicoli, probabilmente in fuga in preda al panico. Sono stati curati al Clemmons Medical Center – Novant Health.

Secondo quanto si apprende erano in corso le celebrazioni per il Juneteenth, una festa che celebra l’emancipazione di coloro che erano stati ridotti in schiavitù negli Stati Uniti. Non è escluso dunque che il movente della strage sia l’odio razziale. Jennings, portavoce della polizia, ha parlato di “qualcosa che non vorremmo mai vedere né come comunità né come dipartimento di polizia, quindi è una situazione molto, molto preoccupante”.