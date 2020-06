Incredibile quanto violento episodio con un uomo che uccide cane in maniera barbara. Ma anche quello che ne consegue ha dell’inaudito.

Un maniaco uccide il cane di alcune amiche impiccandolo ad un albero e poi ha minacciato un agente di polizia intervenuto per fermarlo e salvare il quattrozampe. Il fatto è accaduto a Roma, dove un uomo di 65 anni originario di Oristano ha ricevuto una denuncia per diversi reati compiuti.

Tra questi, maltrattamento ed uccisione di animali e minacce. La vicenda è avvenuta venerdì scorso, 19 giugno, ma solo adesso se ne ha notizia. Il luogo dove si è svolto il tutto è un parco pubblico di via dei Lodigiani, nella periferia della Capitale. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad uccidere il cane in maniera tra l’altro efferata sono assurde. Lui avrebbe parlato di un animale divenuto oltremodo aggressivo ed ingestibile, sempre feroce nei suoi confronti. Stanco di avere a che fare con il quattrozampe, lo ha così appeso ad un albero a 6 metri di altezza, stringendogli una corda al collo.

Uomo uccide cane, anche le proprietarie sono indagate

Ma a quanto pare anche le due proprietarie del cane avrebbero delle responsabilità precise in quanto accaduto. Infatti mentre l’assassino fuggiva in auto, le donne avrebbero impedito all’agente di polizia intervenuto per fermare quell’orrore di segnare il numero della targa del veicolo. NEi confronti del 65enne vigono ora le accuse di maltrattamento ed uccisione di animali, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Invece le proprietarie dell’animale devono rispondere di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e di favoreggiamento. Sequestrata la sega brandita dall’uomo contro l’agente. L’oggetto è ora in possesso della Polizia Scientifica di Roma.

