Un individuo cerca di mettere in atto una truffa all’assicurazione ma gli gira tutto male. Con lui vengono denunciate anche due sue complici.

Una truffa all’assicurazione è emersa dopo un maldestro tentativo di intascare il premio relativo. La cosa riguarda un uomo, che con la complicità della sua compagna e di un’altra donna aveva cercato di simulare un incidente. Che avrebbe dovuto essere di lieve entità, ma sufficiente per ricevere i soldi della polizza contro gli infortuni.

LEGGI ANCHE –> Zanardi operazione | “Lesioni meno gravi di Schumacher”

È finita che invece ha perso due dita della mano e si è beccato anche una denuncia per truffa all’assicurazione da parte dei carabinieri. Ovviamente non ha ottenuto neppure il tanto desiderato risarcimento. Lui aveva ricevuto un ricovero nella clinica ‘San Michele’ di Maddaloni, in provincia di Caserta. Appena arrivato nella struttura sanitaria, l’uomo aveva riferito al personale sanitario di avere subito un incidente sul lavoro. Ma questo individuo, 46 anni ed originario di Melito, in provincia di Napoli, dopo una visita è stato inquadrato come un truffatore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Figli morti in incendio | padre devastato visita casa distrutta | FOTO

Truffa all’assicurazione, l’uomo resta senza niente in mano: anzi, perde due dita

I dottori hanno avvisato le forze dell’ordine dopo avere riscontrato che le sue ferite non erano da attribuire ad un improvviso incidente. Tra l’altro il truffatore ha a suo carico altri precedenti sempre per lo stesso motivo. Sottoposto ad interrogatorio, il 46enne non ha saputo dire neppure dov’è che lavorasse. Assieme a lui ecco la denuncia anche per le due donne, entrambe per truffa e per lesioni personali gravissime. Subito dopo ha avuto luogo un trasferimento al meglio attrezzato ospedale di Caserta. Dove anche le due donne sono giunte, senza sapere fornire indicazioni utili sulla situazione dell’uomo.

LEGGI ANCHE –> Cade dalla bici e muore | l’incidente sul lungomare di Ostia