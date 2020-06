Stonehenge, scoperta sensazionale: una struttura preistorica “unica”

L’Università scozzese di St. Andrews ha annunciato che vicino allo storico sito di Stonehenge è stato trovato un anello di monoliti di due chilometri di diametro.

Un anello di monoliti risalenti a oltre quattromila anni fa esteso su un’area di circa due chilometri: questa la straordinaria scoperta effettuata a Durrington Walls, vicino allo storico sito di Stonehenge, in Gran Bretagna. Gli scavi hanno portato alla luce massi di dieci metri di diametro e cinque di larghezza che circondano l’antico insediamento: secondo gli archeologi, si tratta di un sito di epoca neolitica, anticamente collegato allo storico luogo sacro.

La sorpresa a pochi passi da Stonehenge

Ad annunciare la scoperta un pool di università britanniche: St. Andrews, Birmingham, Warwick, Glasgow e la Trinity Saint David del Galles. Grazie a sofisticate tecnologie è stato possibile individuare i resti di un’area circolare di circa 2 chilometri, formata da 20 scavi di 10 metri di diametro e 5 metri di profondità, denominati “Durrington Shafts” (Pozzi di Durrington). Si tratterebbe della struttura più grande del periodo preistorico scoperta nel Regno Unito e realizzata dagli stessi artefici dei monumenti in pietra di Stonehenge.

Il professor Richard Bates dell’università di St. Andrews ha spiegato che “dalle ricerche emerge una società neolitica molto più complessa di come avevamo immaginato. Pratiche molto sofisticate dimostrano che quella gente era in connessione con gli eventi naturali molto più di quanto oggi noi possiamo solo immaginare”. “E’ una scoperta eccezionale”, gli ha fatto eco Nick Snashal, archeologo del National Trust, che custodisce il patrimonio storico e culturale britannico. “Come luogo in cui i costruttori di Stonehenge vivevano e banchettavano, Durrington Walls è fondamentale per comprendere la storia più ampia di tutto il sito, e questa scoperta ci dà modo di apprendere nuovi aspetti delle vite e delle credenze religiose dei nostri antenati del neolitico”.

