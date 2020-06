Stefano De Martino rivela: “Ho chiuso con le donne” – VIDEO

Il ballerino Stefano De Martino, reduce dalla nuova rottura con Belen Rodriguez, in un’intervista a Domenica In rivela: “Ho chiuso con le donne”.

Tornato a condurre Made in Sud il ballerino Stefano De Martino, reduce dalla nuova rottura con Belen Rodriguez, continua a essere uno dei personaggi televisivi più amato. Nella nuova edizione del programma comico, la sua spalla è Fatima Trotta.

Completano il cast il comico Enzo Fischetti e Biagio Izzo, con le sue incursioni. Proprio in una chiacchierata a ‘Domenica In’ con Mara Veniet e con il noto attore comico, l’ormai ex di Belen si è lasciato andare a una confessione che deluderà molte sue fan.

Interpellato infatti sul suo rapporto con le donne, il noto ballerino ha sostenuto la tesi che di fatto ormai non avrebbe alcun interesse per l’altro sesso. Una sua battuta ha lasciato interdetto infatti il pubblico: “Ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”. Una frase alla quale – a giudicare dalle reazioni sui social – non crede davvero nessuno.