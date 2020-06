Appuntamento da non perdere, lunedì 22 giugno 2020, con il film Robin Hood, in onda in prima serata su Canale5: ecco trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con il film Robin Hood in onda su Canale 5. Alla fine del XII secolo il nobile Robin di Longstride è in Francia visto che è in guerra col re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone contro i francesi. Dopo che il sovrano muore, Robin e i suoi amici riescono a tornare in Inghilterra, portando con loro la corona del re morto in battaglia. Inoltre, promettono anche a un soldato inglese ucciso dal traditore Godfrey di riportare la sua spada al padre a Nottingham.

Stasera in tv – Robin Hood, trama e cast del film

Successivamente a Londra sale al trono il fratello di Riccardo, il Principe Giovanni che affida così a Sir Godfrey, l’incarico di andare a raccogliere le tasse, sempre più salate, nel regno. E così cresce il malcontento del popolo con Robin che arriva a Nottingham. Lo stesso Robin deve conquistarsi la fiducia della vedova Lady Marion. Per combattere Sir Godfrey ha bisogno di aiuto. Lo trova nel prete di Fra Tuck e nei giovani fuorilegge che vivono nella foresta di Sherwood. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con Robin Hood. Regia di Ridley Scott, mentre nel cast troviamo Russell Crowe, Cate Blanchett, Léa Seydoux, Mark Strong.