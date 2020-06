Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 22 giugno

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 22 giugno, con Quarta Repubblica, in onda su Rete4: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con Quarta Repubblica, in onda su Rete4 a partire dalle 21:25. Ci saranno come ospiti il viceministro all’Economia Antonio Misiani, il Presidente e CEO di Christian Dior Couture Pietro Beccari e Matteo Marzotto, con i quali si parlerà ovviamente della grave crisi economica di famiglie e imprese italiane.

LEGGI ANCHE –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 22 giugno prima e seconda serata

Stasera in tv – Quarta Repubblica, le curiosità

Durante la puntata ci sarà anche un dibattito sugli scontri interni al Movimento 5 Stelle, con le modifiche ai Decreti Sicurezza voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e i blocchi burocratici che cittadini e professionisti devono affrontare. Infine, gli altri ospiti saranno i senatori Valeria Fedeli (Pd) e Mario Michele Giarrusso (Gruppo Misto), il costituzionalista Alfonso Celotto, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Franco Bechis, Gaetano Pedullà e Daniele Capezzone. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, in onda in prima serata su Rete4.