Stasera in tv: Karate Kid II – La Storia Continua in onda su TV8

Stasera in tv: Karate Kid II – La Storia Continua in onda...

Stasera in tv andrà in onda su TV8 il film Karate Kid II – La storia continua, diretto da John G. Avildsen nel 1986, seguito del celebre Per Vincere Domani – The Karate Kid.

Il film riprende da dove era finito il capitolo precedente: al termine del torneo, John Kreese discute con Johnny, accusandolo di essere un fallito e distruggendo il suo trofeo per il secondo classificato. Sconvolto dall’ira, lo aggredisce fisicamente, arrivando a colpire gli altri allievi del Kobra Kai che cercano di liberare il loro amico dalla presa del Sensei. Miyagi interviene infliggendo una dura umiliazione a Kreese: prima cerca di schivare i suoi colpi, ma poi lo ferisce e, gettandolo a terra, l’anziano maestro carica un colpo letale. Potrebbe finire l’inerme avversario, invece lo sbeffeggia strizzandogli il naso e facendogli un verso ironico. L’anziano giapponese riceve la triste notizia che suo padre è gravemente malato ed in fin di vita e deciderà così di partire con Daniel per andare a trovarlo ad Okinawa.

Il successo di Karate Kid II – La Storia Continua

Il film Karate Kid II – La Storia Continua ha ottenuto una candidatura agli Oscar nel 1987 per Miglior canzone originale con ‘Glory of Love‘. E’ stato girato principalmente in California, mentre per le scene a Okinawa si è scelta l’isola di Oahu delle Hawaii. Nel film ad arbitrare il duello finale è Pat E. Johnson, esperto di karate ed ex allievo di Chuck Norris.

