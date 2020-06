Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 22 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno, con una nuova puntata de Il giovane Montalbano: ecco le anticipazioni di oggi

Nuovo episodio da perdere della fiction tv di RaiUno “Il giovane Montalbano” in onda questa sera, lunedì 22 giugno, in prima serata su RaiUno. Nella puntata intitolata “Ferito a morte” Montalbano dovrà fare i conti con l’omicidio di un usuraio insieme alla sua squadra: l’episodio potrebbe nascondere moventi passionali. Arriva in paese anche Livia che fa amicizia con il padre di Montalbano, ma Salvo lo scopre e così reagisce male chiudendosi in se stesso. Livia però non si arrende e cerca di capire il motivo, parlando con il commissario, per cui odia tanto con il padre. Infine, è arrivato il momento dei saluti per Carmine Fazio che va in pensione e così al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio come lui.

LEGGI ANCHE –> Chi è Beniamino Marcone: Fazio nella fiction



Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le curiosità

Nel cast troviamo Michele Riondino che sarà il protagonista della serie nei panni del giovane commissario Montalbano. Alessio Vassallo sarà Mimì Augello, Andrea Tidona vestirà i panni di Carmine Fazio, mentre Fabrizio Pizzuto è Agatino Catarella. Beniamino Marcone vestirà i panni di Giuseppe Fazio, mentre Sarah Felberbaum interpreterà Livia Burlando. Infine, Adriano Chiaramida è il padre di Montalbano. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno, con un nuovo episodio de Il giovane Montalbano.