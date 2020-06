Stasera in tv – Fuga da Reuma Park, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con il film Fuga da Reuma Park in onda in prima serata su ItaliaUno: ecco trama e cast

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con la pellicola Fuga da Reuma Park in onda su ItaliaUno. La storia è ambientata nel 2041 durante la vigilia di Natale con l’anziano Aldo Baglio che viene trasferito dai figli, Valentino e Salvatore, in una casa di riposo milanese che si chiama Reuma Park. Questo è un lunapark per anziani gestito da Ludmilla, una direttrice dal pugno di ferro. Così lo stesso Aldo incontrerà due vecchi amici: Giovanni Storti, da una memoria corta che parla spesso con i piccioni; e l’invalido Giacomo Poretti, un uomo invalido, finito sulla sedia a rotelle attaccato sempre ad una flebo.

Stasera in tv – Fuga da Reuma Park, le curiosità

Così un giorno i tre amici un giorno vogliono scappare lasciando così il parco: entra in gioco un piano per mettere in atto una fuga durante la festa di Natale. Tra musica, balli e petardi, i tre riescono a scappare per realizzare il loro sogno: recuperare la barca di Giovanni e i soldi di Giacomo con la volontà di partire per il Brasile. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 22 giugno 2020, con il film in onda in prima serata su ItaliaUno.