Stasera in tv: Buon compleanno, Mr. Grape in onda su Cielo

Stasera in tv in onda il film del 1993 di Lasse Hallstrom, Buon Compleanno Mr. Grape, con un giovanissimo Johnny Depp e Leonardo DiCaprio.

Buon Compleanno Mr. Grape è un film del 1993 diretto da Lasse Hallstrom basato sull’omonimo romanzo di Peter Hedges. Nel film sono protagonisti Johnny Depp, Juliette Lewis e un giovane Leonardo DiCaprio, candidato per la prima volta all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Il film tratta di una cittadina dell’Iowa, Endora, dove vive Gilbert Grape, un ragazzo che cerca come può di prendersi cura della sua famiglia complicata. Ha una madre depressa e obesa, considerata un fenomeno da baraccone da tutto il paese e un fratello minore, Arnie, che soffre di autismo e che non fa altro che mettersi nei guai. Gilbert lo sorveglia e lo accudisce costantemente, ma quando un giorno arriva in paese arriva Becky, che è in viaggio con sua nonna, qualcosa cambierà nella vita del giovane drasticamente.

L’unico film con Johnny Depp e Leonardo DiCaprio

In questo film hanno lavorato insieme due degli attori più apprezzati dal cinema contemporaneo: Johnny Depp, di neanche trent’anni, e Leonardo DiCaprio, che non era ancora maggiorenne. Sarà con questo film che verrà lanciata la carriera di DiCaprio, grazie anche alla candidatura all’Oscar. Il film andrà in onda oggi lunedì 22 giugno alle 21:20 su cielo.

