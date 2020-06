Sette bambini si tuffano nel fiume per salvare un amico, muoiono tutti

Una tragedia ha coinvolto 8 bambini: uno di loro era caduto nel fiume, gli altri si sono tuffati per salvarlo ma sono morti tutti.

Un pomeriggio di svago e gioco con gli amici si è tramutato per 8 bambini e le loro famiglie in una tragedia. I piccoli, tutti provenienti dalla città di Mixin, piccolo centro abitato che si trova in prossimità della metropoli di Chongquing (Cina), si erano riuniti nei pressi del vicino fiume per giocare. Per cause ancora non chiare, uno degli 8 bimbi è caduto nel fiume e la corrente gli impediva di tornare a riva.

Gli amici hanno capito che per salvargli la vita era necessario l’intervento di qualcuno e senza pensarci troppo si sono tuffati in suo soccorso. Probabilmente hanno pensato che insieme sarebbero riusciti più facilmente a riportarlo in riva, ma evidentemente la corrente era troppo forte. Tutti è 7 i coraggiosi soccorritori, infatti, sono deceduti nel tentativo di salvare l’amico.

I genitori, preoccupati dal fatto che i figli non stavano facendo ritorno, sono andati a cercarli nei pressi del fiume. Quando non li hanno trovati hanno immediatamente allertato i soccorsi. Questi hanno ripercorso il letto del fiume con l’ausilio di imbarcazioni ed hanno trovato e trasportato a riva i corpi dei bambini. Una tragedia che non è insolita in Cina. Pare infatti che l’annegamento nei fiumi sia una delle cause di morte più diffuse tra i bambini cinesi. Ogni anno circa 57 mila persone muoiono per annegamento nel Paese asiatico.