Caso Roberta Ragusa i figli scrivono una lettera alla trasmissione di inchieste di Rete 4 ‘Quarto Grado’. I due ragazzi parlano del padre Antonio Logli.

L’annosa, drammatica vicenda che riguarda Roberta Ragusa vede i figli della donna scomparsa il 12 gennaio 2012 uscire allo scoperto. I due giovani, Daniele ed Alessia, che la donna ebbe da Antonio Logli, scrivono una lettera alla trasmissione ‘Quarto Grado’ in onda su Rete 4 e condotta da Gianluigi Nuzzi.

Il programma incentrato sui casi di cronaca nera ha trattato da anni la questione relativa a quanto capitato alla donna. Il cui corpo non è mai stato ritrovato. Il 10 luglio 2019 proprio il marito Antonio Logli ha ricevuto una condanna a 20 anni di carcere da parte della Corte di Cassazione. Lui da allora continua a proclamarsi innocente e di recente ha anche fatto sapere di avere intenzione di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. “Non sono un uomo violento. Rispetto a tutto quanto successo sono innocente, non ho ucciso mia moglie e non ho mai litigato con nessuno. Sia a me che ai miei figli manca Roberta, ogni giorno. Sono del tutto estraneo alla sua sparizione”,aveva scritto l’uomo, sempre in una lettera inviata a ‘Quarto Grado’.

Roberta Ragusa figli, i due ragazzi: “Papà non ci ha mai imposto nulla”

Ora è il turno anche dei suoi figli, che intendono dare una risposta a chi li accusa di essere stati plagiati dal padre. Uno dei passaggi del messaggio riporta le parole di Daniele Logli. “Chi mi accusa lo fa senza rispetto e mette in discussione tutto il bene che ho sempre voluto a mia madre. Di questo si dovrebbe vergognare chi la pensa così”. Invece Alessia Logli scrive quanto segue. “Mio padre non mi ha mai educata e fatta crescere imponendomi il suo pensiero. Tanto io quanto mio fratello siamo perfettamente in grado di agire secondo il nostro pensiero”.

