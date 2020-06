Omicidio Luca Sacchi | 4 anni a Giovanni Princi per droga

Indagini omicidio Luca Sacchi, l’assassinio del giovane, avvenuto ad ottobre 2020, aveva dato inizio a delle indagi parallele per altre ipotesi di reato.

Arriva una condanna che riguarda in maniera più o meno diretta l’omicidio Luca Sacchi. La sentenza emessa in mattinata dai giudici del Tribunale di Roma riguarda Giovanni Princi. Quest’ultimo era l’amico del giovane di 24 anni ucciso lo scorso 20 ottobre a Roma, nel quartiere San Basilio. Princi ha ricevuto una condanna a 4 anni di carcere per reati connessi allo spaccio di droga. E proprio questo reato sarebbe alla base dell’omicidio Luca Sacchi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI