Mamma uccisa con una spada da samurai nella sua abitazione

Una donna di 57 anni, mamma di due ragazzi, è stata uccisa domenica mattina nel suo appartamento: l’assassino ha usato una spada da samurai.

Ieri mattina si è consumato un terrificante femminicidio nella zona residenziale di Hartstown, a Blanchardstown, in provincia di Dublino (Irlanda). Una donna di 57 anni, Jean Eagers è morta nel suo appartamento dopo che un uomo l’ha ferita gravemente utilizzando una spada da samurai. Secondo quanto riferito dal ‘Mirror‘, l’aggressione si è verificata intorno alle 11 del mattino e l’assassino è stato visto dal figlio della donna, Dillion.

Leggi anche ->Giovane donna uccisa mentre dorme, il bulldozer distrugge la sua casa

Proprio il ragazzo ha chiamato i soccorsi dopo essersi rifugiato a casa dei vicini. Poco dopo la chiamata, una squadra speciale della polizia è giunta nei pressi dell’appartamento, ha abbattuto la porta e controllato che l’assassino non fosse ancora dentro l’abitazione. Quando è stato acclarato che non c’era pericolo, è stato permesso ai paramedici di entrare in casa per cercare di salvare la vita alla donna. Purtroppo il loro intervento non è stato sufficiente a salvarle la vita, troppo gravi le ferite riportate.

Leggi anche ->Banale lite con un vicino di casa: 21enne uccisa a colpi di fucile

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma uccisa con una spada da Samurai

Sul luogo del delitto gli agenti hanno trovato una spada da samurai e anche dei coltelli da cucina sporchi di sangue. Le armi sono state portate in centrale e verranno esaminate allo scopo di trovare delle prove. Al momento, infatti, è stato arrestato un uomo di circa 60 anni con l’accusa di omicidio volontario. Se si dovessero trovare delle impronte o dei capelli dell’uomo sulla vittima o sulle armi utilizzate per ucciderla, ci sarebbero arma del delitto e prova di colpevolezza.