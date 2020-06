Made in Sud non va in onda domani: la nuova data – VIDEO

Made in Sud non va in onda domani: la nuova data –...

Spostata di giorno la fortunata trasmissione televisiva dedicata alla comicità del Sud Italia, Made in Sud, che domani non andrà in onda.

La fortunata trasmissione televisiva dedicata alla comicità del Sud Italia, Made in Sud, domani non andrà in onda. Nessun taglio e nessuna censura, ma semplicemente la scelta deriva dalla concomitanza con la partita tra il Napoli e l’Hellas Verona.

Infatti, la scorsa settimana in Campania la trasmissione Made in Sud ha raccolto qualcosa come il 34% di share. Per tale ragione, Raidue preferisce spostarne il palinsesto di un paio di giorni, onde evitare appunto di perdere pubblico a causa della partita di Serie A dei partenopei.

Ben saldi al timone del programma restano Stefano De Martino, reduce dalla rottura con Belen Rodriguez, e Fatima Trotta. I loro fan potranno rivederli molto presto in televisione. Infatti, la puntata inizialmente prevista per domani, 23 giugno, andrà in onda giovedì sera, 25 giugno. Insomma, niente di preoccupante, la trasmissione resta lì dov’è, uno dei punti fermi della stagione televisiva del secondo canale della tv di stato.