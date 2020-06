Maddie McCann, il miglior amico di Brueckner: “L’ha venduta in Marocco”

Secondo l’uomo che viveva con Brueckner a Praia da Luz, l’amico potrebbe aver rapito e successivamente venduto la piccola Maddie McCann.

Da circa un mese le indagini su Maddie McCann si sono incentrate sulla presunta colpevolezza di Christian Brueckner. L’uomo si trova in carcere in Germania per diversi reati tra cui stupro e spaccio. Tuttavia la polizia britannica e quella tedesca lo ritengono colpevole della scomparsa della bambina nel 2007. In quel periodo, infatti, l’uomo viveva a pochi passi dal resort di Praia da Luz ed era solito entrare nelle camere d’albergo per prendere i loro beni quando lasciavano la stanza.

Leggi anche ->Maddie McCann, la testimone: “Christian disse che i bambini si possono uccidere”

Mentre Scotland Yard cerca di avere maggiori informazioni dalla polizia tedesca, il procuratore che si occupa del caso ha dichiarato in diverse occasioni di essere in possesso di prove che dimostrerebbero la morte di Maddie. Tuttavia al momento ha spiegato che non è il caso di diffonderle per non pregiudicare l’andamento delle indagini. A sostegno di una simile ipotesi sono emerse nei giorni scorsi le testimonianze di persone che conoscevano Christian e che hanno riportato delle dichiarazioni sospette dell’uomo sul caso.

Leggi anche ->Maddie McCann, i pm tedeschi insistono: “Abbiamo prove della morte”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maddie McCann, il miglior amico di Brueckner sostiene che potrebbe averla venduta

Secondo quanto rivela il ‘Mirror’, la polizia tedesca e quella austriaca hanno interrogato lo scorso anno l’uomo che viveva con Christian Brueckner a Praia da Luz, Michael Tatschl . I due erano amici stretti e quando gli agenti gli hanno chiesto se avesse potuto rapire la piccola Maddie, lui ha risposto: “Sono sicuro che l’abbia fatto“. Quindi avrebbe aggiunto: “Era un pervertito ed era assolutamente capace di rapire una bambina per scopi sessuali o per denaro”.

Lo stesso ha spiegato che Christian era sempre alla ricerca di un metodo per fare soldi facili: “Si vantava sempre del denaro e di come fare denaro. Parlava anche di vendere bambini, probabilmente verso il Marocco. Io penso che abbia probabilmente venduto Maddie a qualcuno. Forse un giro di prostituzione minorile. Vivevo con lui all’epoca era il mio migliore amico. Sono certo che l’abbia fatto”.