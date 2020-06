Leganes Granada LaLiga Santander: vedere streaming in diretta

La partita tra Leganes e Granada è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 2.00 di oggi lunedì 22 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Leganes e Granada, valida per la 31esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Di fronte due squadre che hanno sicuramente ambizioni diverse dal momento che la formazione di casa è imbrigliata nelle zone basse della classifica e gli ospiti sono in una situazione sicuramente più tranquilla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leganes Granada: come vederla in streaming e in diretta tv

Stasera dunque la formazione di casa si gioca una bella fetta di possibilità di poter restare nella massima divisione spagnola. La partita di questa sera è solo su Dazn.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN.

Vedremo dunque chi avrà la meglio stasera, se la voglia di salvarsi della squadra di casa o le ambizioni degli ospiti, che probabilmente puntano a conquistare punti che non solo fanno morale ma che rilancerebbero anche l’aspirazione di inseguire l’Europa nella prossima stagione.

Leganes Granada in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

Leganes (5-3-2): Cuéllar; Rosales, Omuero, Chidoazie, Jonathan Silva, Kevin Rodrigues; Rodriguez, Amadou, Roque Mesa; Roger Assalè, Carillo

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Sanchez, Duarte, Carlos Neva; Herrera, Eteki; Machis, Fede Vico, Puertas; Carlos Fernández.