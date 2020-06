Lecce Milan Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lecce e Milan è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca lunedì 22 giugno 2020, alle ore 19.30, il match tra Lecce e Milan, prima partita insieme a Fiorentina – Brescia della 27esima giornata della Serie A TIM, che dunque è ripresa dopo la lunga sosta legata al lockdown Coronavirus.

Leggi anche –> Esonero Maurizio Sarri, cosa sta succedendo alla Juventus dopo la sconfitta col Napoli

Si affrontano due squadre con aspirazioni diverse; i padroni di casa infatti puntano a conquistare punti utili in chiave salvezza, gli ospiti hanno finora fatto un buon campionato e puntano alla qualificazione alle prossime Coppe Europee.

Leggi anche –> Tifosi Napoli in piazza, l’OMS attacca: “Sciagurati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lecce Milan: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Via del Mare di Lecce viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e Sky Sport Serie A. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

La partita viene arbitrata da Paolo Valeri della Sezione di Roma 2, che ha già diretto la squadra salentina in dodici occasioni: il bilancio parla di 5 vittorie dei leccesi, 6 pareggi e 1 sconfitta soltanto, quella per tre a zero contro il Napoli il 13 dicembre 2008. L’ultima partita in cui Valeri ha arbitrato il Lecce è quella con la Juventus del 26 ottobre scorso, terminata uno a uno.

Lecce Milan, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Dopo l’assaggio del weekend, dunque, torna la Serie A TIM, con un calendario che si annuncia davvero serrato. Queste le possibili formazioni di oggi al Via del Mare:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, Saponara; Lapadula. ALL.: Liverani.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.