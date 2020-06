Justin Bieber si difende dalle accuse di stupro – VIDEO

La popstar Justin Bieber si difende dalle accuse di stupro e su Twitter posta alcune foto che sarebbero la prova della sua innocenza.

“Ogni accusa di abuso sessuale deve essere presa sul serio ed è per questo che ho deciso di rispondere. Collaborerò con Twitter e le autorità per intraprendere azioni legali”, con queste parole il cantante Justin Bieber repliche alle accuse che gli sono state mosse da due giovani donne ieri.

La popstar ha spiegato che quanto affermato è falso e ha postato alcune foto che sarebbero la prova di questo. “Per rispetto di così tante vittime che affrontano quotidianamente questi problemi, volevo assicurarmi di aver raccolto i fatti prima di fare qualsiasi dichiarazione”, precisa.

I tweet delle due ragazze che lo accusano sono stati rimossi, ma in molti li hanno salvati e rilanciati sui social network. Il cantante non ci sta e respinge ogni accusa. Sottolinea: “Nelle ultime 24 ore è apparso un nuovo Twitter che raccontava una mia storia coinvolta in abusi sessuali il 9 marzo 2014 ad Austin, in Texas, presso l’hotel Four Seasons… In effetti, come mostrerò presto, non sono mai stato presente in quel luogo”. Quindi ha postato una serie di foto che dimostrano in maniera incontrovertibile che quella sera era con Selena Gomez, sua compagna all’epoca.