Jeremias Rodriguez rompe finalmente il silenzio sulla querelle con Stefano De Martino: ecco le sue parole e la verità sul loro rapporto.

Negli ultimi tempi i rapporti tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino si sono (per usare un eufemismo) un po’ raffreddati, complice ovviamente la rottura sentimentale tra il ballerino e Belen. Tra frecciatine più o meno dirette e allusioni più o meno esplicite, il fratello della showgirl argentina è parso più volte ai ferri corti con il padre di suo nipote Santiago.

E’ successo anche oggi: nella didascalia alla sua ultima foto pubblicata su Instagram, Jeremias ha chiesto di fargli sapere in che giorno si festeggia “Santa Falsità”, perché avrebbe un po’ di persone a cui mandare gli auguri. Va da sé che il pensiero di tutti i suoi followers è andato a Stefano. Ma a quanto pare le cose non stanno affatto così.

Leggi anche –> Belen, foto con Santiago e Jeremias: “Il grande Amore… La famiglia”

Leggi anche –> Jeremias Rodriguez contro Stefano De Martino? Ecco cosa dice sui social

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jeremias Rodriguez mette i puntini sulle “i”

Qualcuno ha addirittura rimproverato a Jeremias Rodriguez di comportarsi da persona immatura lanciando frecciatine così velenose, esortandolo a tenersi fuori dalla vita privata di sua sorella. Al che il Nostro, stufo ed esasperato, ha deciso di replicare e in modo piuttosto duro: “Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita”, ha scritto il fratello di Belen, riferendosi ovviamente al nipote Santiago.

Insomma, Jeremias non avrebbe nulla contro il conduttore di Made in Sud. Ma non nasconde di aver già detto a De Martino tutto quello che aveva da dirgli. Insomma, un confronto tra i due evidentemente c’è stato, ma ogni dettaglio in proposito resta top secret, almeno per ora. A questo punto viene spontaneo chiedersi a chi siano rivolte le stilettate del buon Rodriguez…

Leggi anche –> Belen, ecco i veri motivi dell’addio a Stefano: quella guerra tra famiglie e non solo

EDS