Giovane Montalbano, chi è Tea Falco: Grazia nella fiction

Chi è Tea Falco, carriera e curiosità dell’attrice che interpreta il ruolo di Grazia nella fiction Il Giovane Montalbano, episodio ‘Ferito a morte’.

Nella fiction Il Giovane Montalbano, ha recitato nel ruolo di Grazia in un episodio, dal titolo ‘Ferito a morte’: lei è Tea Falco, giovane attrice italiana molto apprezzata. Appassionata di fotografia, da giovanissima ha iniziato a esporre in Sicilia.

Successivamente, Tea Falco – catanese di nascita, classe 1986 – ha avuto la possibilità di realizzare mostre fotografiche anche in altre parti d’Italia, ottenendo anche importanti riconoscimenti in ambito internazionale.

Cosa sapere sull’attrice siciliana Tea Falco

Vero nome Teresa Falsone, Tea Falco esordisce a teatro nel 2004 a soli 18 anni e al cinema qualche anno più tardi con un piccolo ruolo in I Viceré di Roberto Faenza. Il film che la svela al pubblico cinematografico è Io e te, regia di Bernardo Bertolucci, tratto dall’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti. Ottiene per quel ruolo la candidatura al David di Donatello.

Nello stesso anno, il 2012, arriva l’episodio della fiction Il Giovane Montalbano. Sarà poi tra i protagonisti delle serie televisive 1992 e 1993, recitando in tutti e 18 gli episodi. Sul piccolo schermo, la ritroviamo anche in due episodi della serie Non uccidere, interpretata da Miriam Leone. Sul grande schermo, invece, è stata diretta tra gli altri da Carlo Verdone, Gabriele Muccino e Paolo Virzì.