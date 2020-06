Incidente stradale per la figlia di Giancarlo Magalli, le condizioni di Michela

La figlia del popolare conduttore televisivo Giancarlo Magalli, Michela, ha avuto un incidente stradale. Ecco cosa è successo.

Per la figlia di Giancarlo Magalli, il popolare conduttore di Raiuno, le vacanze sono iniziate col botto a causa di un incidente stradale. La mente è subito tornata al gravissimo incidente occorso al padre Giancarlo non molto tempo fa che provocò un tremendo spavento a tutti.

A raccontare del suo incidente è stata proprio Michela Magalli sul popolare social del vip, Instagram, dove ha postato una foto delle ferite che ha riportato e che l’hanno spaventata molto.

Michela Magalli ha postato su Instagram una foto delle sue gambe, che riportano alcune escoriazioni. Fortunatamente la giovane figlia del conduttore televisivo non ha riportato ferite gravi, ma si è spaventata non poco. “Quando prendi l’ape turistica a Ostuni, si rompono i freni e il tizio che guida si va a schiantare contro il muro“, ha raccontato la ragazza sul social, documentando tutto con le foto. Nonostante si sia fatta male, la ragazza non ha riportato ferite durature. Solo qualche mese fa anche Giancarlo Magalli aveva subito un incidente.

L’incidente di Giancarlo Magalli

Ricordiamo come il conduttore de I fatti vostri abbia avuto un incidente a bordo della sua Smart, andando fuori strada e schiantandosi col guardrail. Nell’incidente era stato coinvolgo anche un SUV con all’interno una famiglia che, però, non aveva riportato lesioni gravi.

Grazie alla cintura di sicurezza neanche il conduttore aveva sofferto danni ed era stata sua figlia a rassicurare i fans sui social, scrivendo: “Qui tutti bene“. Quando poi il conduttore era tornato alla conduzione de I Fatti Vostri, aveva ringraziato il pubblico per l’affetto che gli aveva trasmesso.