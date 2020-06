Fiorentina Brescia Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Fiorentina e Brescia è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca lunedì 22 giugno 2020, alle ore 19.30, il match tra Fiorentina e Brescia, prima partita insieme a Lecce – Milan della 27esima giornata della Serie A TIM, che dunque è ripresa dopo la lunga sosta legata al lockdown Coronavirus.

Si affrontano due squadre con aspirazioni diverse: i padroni di casa vogliono la vittoria per aumentare il divario dalla zona retrocessione, gli ospiti sono fanalino di coda e solo con i 3 punti possono ancora sperare nella salvezza.

Fiorentina Brescia: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport al canale 253. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Ultimi dieci precedenti decisamente favorevoli ai padroni di casa, che hanno vinto otto volte e pareggiato soltanto in due occasioni. Ma storicamente, la Fiorentina parte avvantaggiata con la squadra delle Rondinelle: tra tutte si ricorda un clamoroso 7-1 nel 1966-1967. In tutto, su 19 precedenti tra serie A e B, il Brescia ha vinto solo due volte, pareggiando in due occasioni.

Fiorentina Brescia, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Dopo l’assaggio del weekend, dunque, torna la Serie A TIM, con un calendario che si annuncia davvero serrato. Queste le possibili formazioni di oggi all’Artemio Franchi:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. ALL.: Iachini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mangraviti, Mateju, Martella; Viviani, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Alf.Donnarumma. ALL.: Diego Lopez.