Figli morti in incendio | padre devastato visita casa distrutta | FOTO

Vede i suoi tre figli morti in un incendio che distrugge la loro abitazione. Un uomo non regge ad un simile dolore. Una storia davvero terribile.

Nella giornata di ieri in Gran Bretagna si celebrava la Festa del Papà. Ed un uomo che ha perso tutti e tre i suoi figli morti in un incendio in casa loro ha voluto fare loro visita, proprio all’esterno di quella che, fino a pochi giorni fa, era la loro abitazione.

LEGGI ANCHE –> Donna uccide una madre per rapire i suoi bambini: il folle piano

L’uomo si chiama Alex Gibson e si è inginocchiato a lungo lì dove i suoi tre bimbi sono periti. Le piccole vittime erano Fiona, di 12 anni, ed i fratellini Alexander James (8) e Philip (5). Il disastro si è verificato venerdì scorso, 19 giugno, nella località di Paisley, in Scozia. La madre dei suoi figli morti, la 39enne Julie, è attualmente ricoverata in condizioni critiche all’interno del reparto di Terapia Intensiva del locale ospedale. Alex invece sta bene fisicamente ma ha comprensibilmente l’umore distrutto. Ha voluto però fare visita al luogo dove è avvenuta la tragedia e ha potuto leggere tanti messaggi di cordoglio rivolti ai suoi bambini, e vedere numerosi doni lasciati da amici, parenti ma anche sconosciuti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino ucciso | i genitori lo fanno bere fino alla morte

Figli morti incendio, il dolore straziante di un padre di famiglia

Un bigliettino riportava: “A Fiona. La mia migliore amica per sempre. Grazie per i grandi ricordi che abbiamo vissuto insieme. Mi hai mostrato davvero cosa vuol dire essere migliori amici. Mi mancherai tantissimo. Non è un addio, un giorno ci rivedremo. Tua Hailey”. Ad un certo punto Alex ha iniziato a piangere in modo incontrollabile, per la troppa emozione e per il dolore schiacciante. Con lui c’erano altri parenti ed anche due agenti di polizia, che lo hanno scortato tenendo lontani i giornalisti.

LEGGI ANCHE –> Genitori accusati di aver torturato il loro bambino a morte: aveva solo 1 anno

Una tragedia improvvisa

Questo padre di famiglia era solito divertirsi realizzando dei video per i social con i suoi adoratissimi figli. Sognava di andare in Florida una volta che le restrizioni antivirus avrebbero consentito di viaggiare con normalità. Poi sul suo profilo Facebook l’uomo ha lasciato un messaggio per i suoi figli morti. Un messaggio assai struggente. Purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare questa tragedia.

LEGGI ANCHE –> Bambina annegata in piscina | la tragedia a Pisa | aveva 3 anni