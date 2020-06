Si indaga sul caso di una donna folgorata dopo avere ftto la doccia in un lido assieme alla nipote di 4 anni. Lei ha 35 anni ed ora è in stato di coma.

Una donna folgorata assieme alla nipotina mentre facevano una doccia in spiaggia. Le due hanno rispettivamente 35 e 4 anni e si trovavano in uno stabilimento balneare di Romagnolo, in provincia di Palermo.

Entrambe si stavano godendo una bella giornata di sole al mare e quando erano andate sotto alla doccia per rinfrescarsi è avvenuto il dramma. Una scarica elettrica le ha investite in pieno. La bambina ha avuto la meglio, riportanto solamente delle ferite di lieve entità. Ma purtroppo la 35enne versa attualmente in stato di coma in ospedale. La vicenda risale alla settimana scorsa, con la bimba dimessa dopo una degenza di 5 giorni. Invece la donna folgorata risulta ancora in osservazione all’ospedale ‘Buccheri La Ferla’. Si indaga da parte della Procura del capoluogo siciliano per lesioni colpose, con lo stabilimento balneare attualmente chiuso perché sotto sequestro.

Donna folgorata, la doccia in spiaggia le costa carissimo

Gli stessi medici del ‘Buccheri La Ferla’ hanno inoltrato una denuncia a seguito della quale hanno avuto inizio le indagi condotte dalla polizia. Grazie anche ad un sopralluogo compiuto dai vigili del fuoco, si pensa che l’incidente possa avere tratto origine da una caldaia. Le autorità hanno anche interrogato alcune persone, tra le quali i genitori della 35enne. Prossimamente toccherà alla sorella ed al cognato di quest’ultima, nonché genitori della bambina ferita. La quale si è del tutto ristabilita e ha potuto fare rientro a casa nella giornata di sabato 20 giugno.

