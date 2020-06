Daniele Di Lorenzo contro Luigi Mario Favoloso: vanno avanti le polemiche

Luigi Favoloso è stato attaccato da Daniele Di Lorenzo. È Elena Morali al centro della diatriba. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Elena Morali, Luigi Mario Favoloso e Daniele Di Lorenzo, sono questi i tre nomi che stanno nelle ultime ore facendo il giro del web. Sul triangolo è scesa una bufera mediatica, cominciata con la puntata di ieri di Live Non è la d’Urso. Elena e Luigi sono recentemente volati a Zanzibar per convolare a nozze in gran segreto. In seguito al matrimonio è calato tra i fan lo scompiglio. Che cosa sarà successo? Scopriamo insieme le dichiarazioni dei tre e tutti gli ultimi gossip.

Leggi anche->Nina Moric, nuovo amore dopo Luigi Favoloso: ecco chi è

Sembrerebbe che il giorno prima di partire per Zanzibar, Elena Morali sia stata colta in flagrante in atteggiamenti intimi con l’ex fidanzato Daniele Di Lorenzo. Ci sono alcune foto a dimostrare l’accaduto, e il fotografo che le ha scattate ha dichiarato che tra i due sia addirittura scattato un bacio. L’argomento è stato toccato persino da Barbara d’Urso. La ragazza ha inizialmente negato tutto, ma pare che Daniele non sia rimasto fermo con le mani in mano. “Le foto sono di Martedì sera… Un giorno prima che lei partisse per Zanzibar…” ha confermato.

Leggi anche->Elena Morali, rivelazione su Luigi Favoloso: ecco cosa è successo

Daniele Di Lorenzo sulle foto con Elena Morali: “Domani capirete molto di più”

L’ex fidanzato di Elena Morali sembrerebbe dunque aver confermato la veridicità delle foto scattate martedì sera. “Domani capirete molto di più” ha dichiarato ai microfoni di Live Non è la d’Urso. Quale sarà la verità? E non è tutto per quanto riguarda le dichiarazioni di Daniele. L’uomo infatti ha proseguito con le rivelazioni sul proprio profilo Instagram. “E adesso sveliamo tutto il resto…A partire dal tentativo di estorsione fatto da lui alla mia famiglia poche ore fa…” Sono accuse gravi quelle che ricadono su Luigi Favoloso. “Le ha fatto fare tutto ciò che lei non vorrebbe mai fare…Ma la magistratura non ha paura di te…E per questi fatti da 15 giorni sei indagato…” Chissà che cos’avrà da dire a riguardo l’ex fidanzato di Nina Moric.

Leggi anche->Caso Nina Moric-Luigi Favoloso: ecco la verità sulle accuse di stalking

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI