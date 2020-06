Scoperta macabra e atroce in una valigia da parte di alcuni adolescenti che, senza sapere quello che stava per accadere, hanno ripreso tutto con un video in diretta sui social.

Un video ha mostrato come degli adolescenti sono incappati in un crimine segreto; dei giovani hanno trovato dei resti umani buttati in delle buste dell’immondizia e nascosti in una valigia. I ragazzi stavano visitando una spiaggia a Duwamish Head, a Seattle, nello Stato di Washington.

Quando i giovani hanno aperto la valigia abbandonata si sono subito accorti che qualcosa non andava dal tremendo odore che emanava. La Polizia di Seattle ha annunciato il ritrovamento di un corpo umano nascosto in due valigie, una sulla spiaggia e l’altra in acqua. Un account di TikTok dal nome @UghHenry ha condiviso un video della scoperta truce, incluso il momento in cui una ragazza ha trovato la valigia e l’ha aperta. Nella clip, un giovane indica la valigia nera che è stata gettata sopra degli scogli. La ragazza nel video video sfidata ad aprire la valigia, ma quando ci prova sente immediatamente l’odore che emana.

Il corpo ritrovato in una valigia

I giovani hanno immediatamente chiamato la Polizia quando hanno sentito il tanfo, che poteva essere causato da cibo rancido o da un corpo in via di decomposizione. Giunta sul luogo, la Polizia di Seattle ha dichiarato che: “I detectives stanno indagando sul ritrovamento di diversi sacchi contenenti resti umani, abbandonati sia sulla spiaggia che nell’acqua“, così viene riportato dal Daily Star.

