Coronavirus Italia, dati 22 giugno: quadro dei contagi stabile

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 22 giugno, il quadro dei contagi resta stabile.

Dopo la giornata di ieri, che ha rappresentato il minimo storico dei decessi, appena 24, ma anche un drastico calo dei nuovi casi accertati, anche oggi – al di là di alcune situazioni come il focolaio di Palmi e quello dell’Hotel House – indietreggia il Coronavirus in Italia.

Salgono leggermente i nuovi positivi in Lombardia, che nelle ultime 24 ore sono stati 143, lieve calo in Emilia Romagna e più sostanzioso quello del Piemonte, mentre emerge il dato degli undici contagi in Alto Adige. In tutto sono circa 20mila gli attualmente positivi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 22 giugno

Lievissimo dunque il calo di contagi rispetto a ieri, mentre resta stabile il numero dei decessi in appena 24 ore, sempre ai minimi: oggi si registrano 218 nuovi positivi al tampone e 23 nuovi decessi, uno in meno di ieri, quando il dato aveva già rappresentato un record positivo dell’inizio dell’emergenza in Italia.

Lungo l’elenco delle Regioni con zero contagi: Sicilia, Puglia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Valle d’Aosta. Ieri era stato registrato il record di 16 Regioni senza decessi, oggi se ne conta qualcuna in meno. Zero morti si registrano in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige.