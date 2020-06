Coronavirus, il desametasone “potenziale salvavita”: l’annuncio dell’Oms

Nel corso del consueto briefing sull’evoluzione del Coronavirus il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato una notizia positiva.

Finalmente una notizia positiva dal fronte della ricerca per contrastare la diffusione e gli effetti del Coronavirus. Ad annunciarla è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che ha appena messo in luce le potenzialità del desametasone, un corticosteroide i cui effetti sono stati studiati dall’Università di Oxford, impegnata tra l’altro nello sviluppo di un vaccino al fianco dell’azienda biofarmaceutica italiana Irbm, con sede Pomezia.

Un’arma efficace contro il Coronavirus

“Sebbene i dati siano ancora preliminari, la recente scoperta che il desametasone abbia un potenziale salvavita per i pazienti di Covid-19 in condizioni critiche ci ha fornito un motivo per festeggiare”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing di aggiornamento legato all’evoluzione del Coronavirus nel mondo.

Preso atto degli effetti positivi del farmaco, “la prossima sfida è aumentare la produzione e distribuire rapidamente ed equamente il desametasone in tutto il mondo, concentrandosi su dove sia maggiormente necessario”, ha aggiunto Ghebreyesus, per poi concludere che “la domanda è già cresciuta, proprio a seguito dei risultati del processo britannico che mostra il chiaro vantaggio del desametasone”.

Non più di qualche giorno fa la stessa Oms aveva dato conto dei risultati positivi che gli studi su questo farmaco avevano prodotto, evidenziando che si tratta del “primo trattamento che ha dimostrato di ridurre la mortalità nei pazienti con Covid-19 che richiedono supporto per ossigeno o ventilatore”.

