Cina, Festival della carne di cane continua: uccisi migliaia di cuccioli

Nonostante il governo ne abbia vietato la vendita, il festival della carne di cane che si tiene a Yulin sta proseguendo senza sosta.

Il mese scorso il governo cinese, dopo aver imposto la chiusura dei wet market, ha disposto che la vendita di carne di cane per il macello fosse vietata. Il motivo di questa decisione è legato ad un cambio di costumi all’interno della società cinese, nella quale quasi più nessuno considera i cani ed i gatti animali da mangiare ma da compagnia. Con la nuova legge questo cambio di usanza della popolazione è stato di fatto certificato. Adesso, anche nelle zone in cui l’abitudine non è stata sradicata del tutto non è più possibile vendere carne di cane.

Tuttavia il più grande festival della carne di cane del Paese asiatico, quello di Yulin, non è stato fermato dal provvedimento del governo centrale. Nato 10 anni fa come festival celebrativo del solstizio d’estate, quello di Yulin è l’evento del genere maggiormente partecipato della Cina. In seguito alle nuove regole il festival è stato spostato dalla città di Yulin alla periferia di Nanchao. A denunciarlo è l’associazione a tutela dei diritti degli animali Humane Society International.

La denuncia degli attivisti: il festival della carne di cane non è stato fermato

Dato che il provvedimento è giunto solamente un mese prima del solstizio d’estate e dunque quando il festival era già stato organizzato era logico che chi lo ha organizzato provasse a portarlo avanti. Inoltre nella zona la tradizione è radicata ed è difficile che venga eliminata da un giorno all’altro. Ogni anno in Cina vengono uccisi e macellati circa 10 milioni di cani, molti dei quali proprio durante il festival di Yulin. L’associazione americana continua la sua lotta in difesa dei poveri cuccioli torturati e brutalmente uccisi, molti infatti vengono tramortiti e cucinati vivi. Qualche giorno fa, la Human Society International ha salvato 10 cuccioli che erano destinati al Festival.