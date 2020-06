Carlo Ancelotti indagato per evasione fiscale in Spagna – VIDEO

Secondo quanto rivelato da Cadena Cope, Carlo Ancelotti è finito nel mirino del fisco spagnolo per evasione fiscale riguardante la stagione 2014-2015.

Il fisco spagnolo è sempre più attento sui pagamenti delle tasse riguardanti i protagonisti della Liga. Secondo quanto rivelato da Cadena Cope, ad essere finito nel mirino della procura di Madrid in questo ultimo periodo sarebbe Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico dell’Everton avrebbe mancato il pagamento di 1.062.079 euro per la stagione 2014-2015, nella quale era tecnico del Real Madrid e soggetto al pagamento dei contributi in Spagna.

L’allenatore italiano non è il primo a finire nel mirino del fisco spagnolo. Negli anni passati hanno destato scalpore i casi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ma sono stati numerosi i protagonisti della Liga indagati: Mascherano, Marcelo, Mourinho, Radamel Falcao, Di Maria, Modric, James Rodriguez, Ozil, Alexis Sanchex, Coentrao, Ricardo Carvalho, Diego Costa, Xabi Alonso. Tra questi il solo Xabi Alonso si è rifiutato di pagare professandosi innocente ed è stato assolto in tribunale.

